Un attentat à la voiture piégée, revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) a tué cinq personnes, hier, dont trois enfants, dans une ville contrôlée par les forces kurdes, dans le nord-est de la Syrie, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Le véhicule a explosé près de la poste à al-Qahtaniya, dans la province de Hassaké, sous contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS), selon l’OSDH. « Trois enfants ont été tués dans l’attentat parce que la poste est située très proche de l’école primaire », a déclaré un responsable des forces de sécurité, Hoker Arafat. Un membre des forces de l’ordre locales a également été blessé, a-t-il ajouté. L’agence de presse officielle Sana a indiqué que l’attentat avait tué plusieurs personnes, dont des enfants, sans donner plus de précisions. L’EI a revendiqué l’attentat dans un message publié sur la messagerie cryptée Telegram. L’EI commet régulièrement des attaques dans le nord-est de la Syrie, malgré la perte, en mars dernier, de son dernier résidu territorial à Baghouz, petit village aux confins orientaux de la Syrie. Le groupe terroriste conserve une présence dans le vaste désert syrien et des cellules dormantes dans plusieurs régions du pays en guerre, dont certaines dominées par les FDS qui ont mené l’offensive contre Baghouz avec le soutien de la coalition internationale dirigée par Washington.Outre des attaques à la voiture piégée, l’EI a aussi mis le feu à des champs de blé dans le but apparent d’accroître l’insécurité alimentaire de la région. Déclenchée en 2011 par la répression de manifestations pro-démocratie, la guerre en Syrie a fait plus de 370.000 morts et déplacé plusieurs millions de personnes.