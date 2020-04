Le ministère français des Armées a confirmé qu'une cinquantaine de membres d'équipage du porte-avion Charles de Gaulle avaient été testés positifs au COVID-19, dans un communiqué paru hier. Selon lui, après de premières suspicions à bord, des tests ont été réalisés par une équipe médicale du service de santé des armées. Trois marins ont été évacués, par avion, vers des hôpitaux français. La France avait annoncé mercredi le retour du porte-avion à Toulon plus rapidement que prévu en raison de la présence à son bord d'une quarantaine de marins présentant des symptômes compatibles avec ceux du coronavirus. Il y a actuellement 1 760 personnes à bord du Charles de Gaulle, 1 200 marins et 560 membres de l'état-major et du groupe aérien embarqué, selon la même source.