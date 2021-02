Le bilan de l’épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis, qui a dépassé 500.000 morts lundi, est «déchirant», a déclaré d’une voix émue le président américain Joe Biden lors d’une allocution depuis la Maison Blanche.»Nous devons résister à la tentation de voir chaque vie comme une statistique (...) Nous devons le faire pour honorer les morts», a-t-il ajouté alors qu’il s’apprêtait à observer une minute de silence en présence de son épouse Jill Biden, de la vice-présidente Kamala Harris et de son époux Doug Emhoff. Avec 500.159 personnes ayant succombé au virus et plus de 28 millions de cas de contaminations, les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde en valeur absolue par la pandémie.