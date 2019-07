Les garde-côtes libyens ont sauvé samedi 53 immigrants clandestins au large de la ville de Sabratha, à environ 60 km à l’ouest de la capitale, Tripoli.»Une patrouille des garde-côtes a sauvé 53 immigrants clandestins à bord d’un canot pneumatique à 40 miles marins (74 km) des côtes de Sabratha», a déclaré le département libyen de la sécurité côtière et portuaire dans un communiqué. 10 femmes et un enfant figurent parmi ces migrants, qui sont de différentes nationalités africaines, selon le communiqué. Les immigrants sauvés ont reçu un soutien humanitaire et médical et ont été conduits dans un centre d’accueil, d’après ce même communiqué. Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a appelé samedi dernier à la fin de la détention des immigrants clandestins en Libye, après leur sauvetage en mer.»Le HCR répète que la détention des réfugiés débarqués en Libye après avoir été sauvés en mer doit cesser», a tweeté le HCR. En raison de l’insécurité qui règne dans le pays, la Libye est devenue un point de départ privilégié pour les milliers d’immigrants clandestins qui essaient de traverser la Méditerranée pour gagner les côtes européennes.