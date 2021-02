Quelque 58 organisations syndicales internationales ont lancé, samedi, un appel pressant à la Communauté internationale à respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'ONU consacrant au peuple sahraoui son droit inaliénable à l'indépendance et à mettre en place des moyens pour l'organisation le plus rapidement possible du référendum d'autodétermination. «Nous nous adressons aux organes qui portent la plus grande responsabilité dans le conflit, l'Organisation des Nations unies, l'Union européenne, le président des Etats-Unis, l'Union africaine et le gouvernement espagnol, afin qu'ils respectent les résolutions internationales et mettent en place les moyens nécessaires pour organiser le plus rapidement possible le référendum d'autodétermination au Sahara occidental», ont-elles écrit dans une lettre rendue publique, reprise par l'Agence de presse sahraouie (SPS). Les Organisations syndicales ont également appelé à la «libération immédiate des prisonnières et prisonniers politiques sahraouis au Maroc, condamnés dans des procès irréguliers et sans garanties, ainsi que le retrait immédiat du Maroc des territoires occupés et la démolition du mur de la honte qui divise le territoire du Sahara occidental et son peuple en deux parties», ajoute la même source. Les signataires estiment que le nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden va annuler la décision de Donald Trump sur la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, conformément aux résolutions internationales. Les Organisations syndicales ont reconnu le droit du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles, minières, halieutiques, comme l'a reconnu la Cour de Justice de l'Union européenne en 2016 et 2018. Les organisations syndicales ont, enfin, appelé à «permettre à la Minurso de mener à bien sa mission principale pour laquelle elle a été mandatée en 1991 par le Conseil de sécurité comme l'indique son nom, à savoir Mission des Nations unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental».