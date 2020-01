Six soldats tchadiens ont été tués, lundi, dans une attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram autour de l’île de Tetewa, située sur le lac Tchad, une région où les violences se sont intensifiées ces derniers mois.»Nos hommes étaient en patrouille quand ils ont été attaqués par les éléments de Boko Haram. Nous déplorons six morts et dix blessés», a indiqué le général Taher Erda, chef d’état-major des armées. Depuis plusieurs mois, les attaques terroristes se sont intensifiées autour du lac Tchad, une vaste étendue d’eau truffée d’îlots et de marécages partagée par le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Depuis le début de l’année, le bilan est particulièrement lourd côté tchadien: lundi dernier, une kamikaze a fait exploser sa ceinture dans le village de Kaiga Kindjiria et a provoqué la mort de 9 civils, dont

2 femmes et 7 hommes. Neuf jours plus tôt, quatre villageois tchadiens avaient été tués et quatre femmes enlevées par les terroristes dans une autre localité tchadienne située sur les pourtours du lac. C’est au Nigeria qu’est née l’insurrection de Boko Haram en 2009, avant de se propager dans les pays voisins. La faction de Boko Haram affilié au groupe terroriste de l’Etat islamique, ISWAP, est particulièrement active dans cette zone. Depuis 2015, les pays de la région luttent contre Boko Haram et ISWAP au sein de la Force multinationale mixte (FMM), une coalition régionale engagée autour du Lac Tchad avec l’aide de comités de vigilance composés d’habitants. Début janvier, l’ensemble des 1.200 Tchadiens de la FMM déployés depuis des mois au Nigeria sont rentrés au Tchad pour être redéployés sur les pourtours du Lac, côté Tchad, où les attaques s’étaient multipliées.