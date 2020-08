Huit personnes, dont six Français et deux Nigériens, ont été tuées, hier, par des hommes armés venus à moto, dans la zone de Kouré, au Niger qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest, a indiqué l'agence AFP citant des sources officielles. «Il y a huit morts: deux Nigériens, dont un guide (touristique) et un chauffeur, les six autres sont des français», a déclaré le gouverneur de Tillabéri (Sud-Ouest), Tidjani Ibrahim Katiella. «Nous sommes en train de gérer la situation, on donnera plus d'informations après», a indiqué le gouverneur qui n'a pas donné de détails sur les circonstances de l'attaque ni sur l'identité des assaillants. «L'attaque a eu lieu vers 11h30 (10h30 GMT), à 6 km à l'est de la localité de Kouré» qui se trouve à une heure de route de Niamey, sur la RN 01, a expliqué, de son côté, une source proche des services de l'environnement. «La plupart des victimes ont été abattues par balles et une femme qui a réussi à s'enfuir a été rattrapée et égorgée. Sur place, on a trouvé un chargeur vidé de ses cartouches», a relevé cette source. «On ne connaît pas l'identité des assaillants mais ils sont venus à moto à travers la brousse et ont attendu l'arrivée des touristes. Le véhicule emprunté par les touristes appartient à l'ONG Acted».