Le nombre de décès liés à la pandémie de COVID-19 sur le continent africain a atteint mardi 59.746, selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Le CDC Afrique a indiqué que le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique a atteint mardi après-midi 2.525.332. Un total de 2.125.455 personnes infectées par le COVID-19 ont guéri sur le continent, selon l'agence continentale de contrôle et de prévention des maladies.

Les pays africains les plus touchés en termes de nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Egypte, selon les chiffres du CDC Afrique. La région de l'Afrique australe est la plus touchée, tant en termes de nombre de cas positifs confirmés que de nombre de décès, est-il souligné. La région de l'Afrique du Nord est la deuxième région la plus touchée, selon le CDC Afrique. L'Afrique du Sud compte actuellement le plus grand nombre de cas de COVID-19, soit 930.711. Le pays compte également le plus grand nombre de décès liés au COVID-19, soit 24.907. Le Maroc est le deuxième pays le plus touché avec 418.002 cas confirmés et 7.000 décès, suivi par l'Egypte avec 126.273 cas confirmés et 7.130 décès, selon le CDC Afrique.