Sept migrants clandestins ont été interceptés au large de Bizerte, en Tunisie, par une patrouille de la garde maritime, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué rendu public lundi. «Un bateau de pêche avec sept personnes à bord, qui tentaient de franchir illégalement la frontière maritime en direction de l’Europe, a été intercepté dimanche au large de Bizerte par une patrouille de la garde maritime», rapporte le ministère de l’Intérieur dans son communiqué. Selon la même source, les gardes-côtes ont pu saisir chez ces personnes, dont l’âge varie entre 22 et 36 ans, un appareil de localisation GPS, du carburant et de l’argent en dinar, et en devise étrangère. Parmi ces individus, deux ont des antécédents judiciaires et font l’objet d’un mandat de recherche, précise-t-on. Après consultation du procureur de la République, les sept personnes en question ont été placées en garde à vue et une procédure judiciaire a été ouverte à leur encontre pour constitution d’un réseau d’émigration irrégulière, par voie maritime.