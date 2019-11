Au moins sept personnes ont été tuées et 10 blessées, dont quatre étrangers, par l’explosion hier à Kaboul d’un véhicule piégé, a indiqué un porte-parole du ministère de l’Intérieur, Nasrat Rahimi. Le porte-parole a précisé que l’attaque, menée à l’aide «d’un minibus chargé d’explosifs visait un 4x4 d’une entreprise de sécurité étrangère, Garda World». «Sept de nos concitoyens ont été tués et 10 personnes, dont quatre étrangers de l’entreprise de sécurité, ont été blessées», a-t-il indiqué. Un des tués était «un écolier de 13 ans se rendant à l’école», a souligné le ministre de l’Intérieur, Massoud Andarabi, en marge d’une conférence de presse. L’attentat, survenu en pleine heure de pointe, n’a pas été revendiqué. Il intervient alors que le président afghan, Ashraf Ghani, a annoncé mardi la libération de trois prisonniers talibans de haut rang en un apparent échange avec deux professeurs étrangers retenus en otage par les insurgés depuis 2016, un geste qui pourrait avoir d’importantes répercussions sur le processus de paix. Parmi les trois prisonniers talibans figure Anas Haqqani, fils du fondateur du réseau Jalaluddin Haqqani, une importante branche de la rébellion talibane et auteur de nombreuses attaques contre Kaboul et ses alliés de l’Otan.