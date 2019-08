Les forces du gouvernement somalien ont annoncé hier avoir éliminé sept terroristes membres du groupe Shebab, lors de violents affrontements dans la région du Bas-Shabelle (sud-est de la capitale), ont rapporté des médias locaux. Citant un officier supérieur des forces somaliennes, les mêmes sources ont ajouté que les combats ont éclaté après que les terroristes du Shebab ont attaqué la base des forces gouvernementales dans la ville stratégique d’Awdheegle, récemment reprise par ces dernières. « Les combattants ont conduit une voiture piégée près de la base militaire et l’ont faite sauter. Une bataille a été déclenchée dans la foulée. Nous avons abattu sept terroristes et en avons blessé 10 autres », a précisé l’officier. Quatre soldats ont été blessés dans l’attaque qui a eu lieu une semaine à peine après la reprise d’Awdheegle. Selon la Fédération des journalistes somaliens, un journaliste travaillant pour la radio de l’armée somalienne est mort dans l’attaque. Les habitants ont indiqué qu’il y avait eu un échange de tirs nourris très tôt, hier. « Les terroristes du Shebab ont utilisé quatre véhicules chargés d’explosifs et ont foncé sur la base militaire. Il y a eu plusieurs victimes », ont précisé des médias locaux s’appuyant sur des témoins. Les Shebab ont intensifié ces derniers jours leurs attaques dans la région du Bas-Shabelle après avoir perdu le contrôle des communes de Bariire, Sabiid, Canoole et Awdheegle cette année.