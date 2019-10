L’armée irakienne a décrété hier un couvre-feu, de minuit à six heures du matin, à Baghdad, où des milliers de manifestants occupent, depuis jeudi soir, la place Tahrir pour réclamer «la chute du régime». Ce couvre-feu est instauré «jusqu’à nouvel ordre», précise l’armée dans un communiqué alors que depuis dimanche, étudiants et écoliers sont venus grossir les rangs de la contestation lancée le 1er octobre et qui a été marquée par plus de 200 morts. Les autorités irakiennes ont annoncé dimanche que le bilan de la nouvelle vague de manifestations contre le chômage, la corruption et le manque de services publics s’élevait à 74 morts et plus de 3 600 blessés. Ali al-Bayati, membre de la Haute commission indépendante des droits de l’homme d’Irak (Ihchr), a déclaré, dans un communiqué, que les affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité avaient fait 74 morts, entre le 25 et le 27 octobre.

La plupart des victimes ont été tuées par balles lorsque les gardes armés protégeant le siège des divers partis politiques du pays ont ouvert le feu pour tenter de repousser les manifestants. D’autres ont été tuées par suffocation par des gaz lacrymogènes. M. al-Bayati a également déclaré que 3 654 manifestants et membres des forces de sécurité avaient été blessés, principalement par des gaz lacrymogènes, mais que la plupart d’entre eux étaient déjà sortis de l’hôpital. Au cours de ces trois jours de manifestations, près de 90 bâtiments appartenant au gouvernement, à des partis politiques ou à des particuliers ont été incendiés par des individus s’efforçant de faire sortir les manifestations de la voie pacifique, a-t-il ajouté. Les forces de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes, de l’eau chaude, des grenades assourdissantes et des matraques pour disperser les manifestants lors des affrontements qui se sont déroulés à Baghdad et dans d’autres provinces, a-t-il précisé. Des centaines de manifestants se sont rassemblés dimanche sur la place Tahrir, dans le centre-ville de Bagdad, sur la rive orientale du Tigre, et ont vu leur nombre augmenter dans la soirée, a annoncé une source au ministère de l’Intérieur. «Pas d’école jusqu’à la chute du régime» : de Baghdad à Bassora, en passant par les rues de Diwaniya ou de Nassiriya, des milliers d’étudiants et d’écoliers ont envahi les rues irakiennes, hier, faisant fi des avertissements des autorités. Depuis le début d’un mouvement de contestation inédit le 1er octobre, plus de 200 personnes ont été tuées et plus de 8.000 blessées. L’armée a menacé de «sévères sanctions» fonctionnaires et étudiants qui ne se présenteraient pas en cours ou au travail. Mais hier, le syndicat des enseignants a annoncé «quatre jours de grève générale». Et dans la rue, les Irakiens —descendus pour réclamer des emplois pour les jeunes, qui représentent 60% de la population, et des services fonctionnels à un état ravagé par la corruption— durcissent leur mouvementt.