L’armée nigériane a déclaré mardi que 78 hommes armés avaient été tués lors d’une vague d’opération de nettoyage menée dans la région agitée du nord-ouest du pays. L’opération aérienne et terrestre a été menée dans diverses parties de l’état de Zamfara (Nord-Ouest) et dans les états voisins de mai à juillet, entraînant la mort de 78 hommes armés et la saisie d’une grande quantité d’armes et de munitions, a déclaré Onyema Nwachukwu, porte-parole de l’armée, lors d’une conférence de presse à Abuja, capitale du Nigeria. Il a ajouté que l’opération militaire avait réussi à sauver plus de 50 personnes enlevées, et que 25 membres présumés de groupes armés avaient été arrêtés. Les forces gouvernementales ont récupéré sept motos et 695 bovins, a précisé M. Nwachukwu, ajoutant que ces derniers avaient été rendus à leurs propriétaires. Il a rassuré les Nigérians, en particulier les habitants de Kaduna, Zamfara et d’autres états touchés, sur le fait que l’armée et d’autres organismes de sécurité étaient pleinement engagés à assurer leur sécurité. Il a également exhorté le public à signaler rapidement les mouvements et activités suspects dans leurs localités à l’agence de sécurité la plus proche. La partie Nord du Nigeria a été le théâtre d’une série d’attaques des groupes armés.