Huit soldats yéménites ont été tués et plusieurs autres blessés dans une attaque de missiles attribuée aux rebelles Houthis, à Marib, une région disputée à l'est de la capitale Sanaa, a annoncé hier un responsable militaire. Ces derniers mois, les Houthis ont progressé face aux troupes gouvernementales à l'est de Sanaa, prise par les rebelles en 2014, ce qui a déclenché un conflit armé et la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU. «Les Houthis ont tiré deux missiles balistiques (dont l'un) sur le quartier général de l'état-major de l'armée dans la province de Marib, tard dans la nuit de mardi à mercredi», a indiqué, sous couvert d'anonymat, le responsable militaire. Le chef d'état-major, le général Saghir ben Aziz, a «survécu» à l'attaque qui a toutefois coûté la vie à son fils et à plusieurs de ses compagnons, selon la même source. Cette attaque intervient après plusieurs semaines d'accalmie dans la région de Marib.