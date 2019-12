A-t-il dit, rejetant les allégations des shebab selon lesquelles ils auraient brièvement pris la ville. Ce dernier incident survient à peine un jour après que des militants ont fait exploser une voiture piégée dans la ville de Galkayo, dans la région centrale de Mudug, faisant au moins cinq morts et six blessés. Le groupe Shebab, allié d’Al-Qaïda, a dit avoir remporté une victoire lors de l’attaque de lundi, affirmant qu’il avait tué huit soldats somaliens lors des combats. Les régions du sud et du centre de la Somalie connaissent des affrontements entre les forces gouvernementales et les extrémistes shebab depuis que les militants ont été chassés, en août 2011, de la capitale, Mogadiscio, par l’armée somalienne et les forces de l’Union africaine.