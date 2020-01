Au moins 85 soldats ont été tués et des dizaines d’autres blessés samedi dans un tir de missile des éléments du mouvement armé des Houthis contre la mosquée de leur camp dans la province de Marib à l’est de Sanaa, ont indiqué hier des médecins et des responsables militaires citant un nouveau bilan. Un précédent bilan donné par la même source faisait état de 40 soldats progouvernementaux tués. Le bilan de 85 morts a été confirmé par des responsables militaires qui ont affirmé que l’attaque avait été lancée par les éléments armés des Houthis. L’attaque a visé un camp militaire de la province de Marib situé à 170 km à l’est de la capitale, selon une source militaire qui a précisé que la mosquée a été visée par un missile puis par un drone. Le président Abd Rabbo Mansour Hadi a également accusé les Houthis d’être responsables de l’attaque qu’il a qualifiée de «lâche et de terroriste», selon l’agence de presse officielle Saba. Le gouvernement du président Hadi, reconnu par la communauté internationale et soutenu par une coalition militaire menée par l’Arabie saoudite, est en guerre contre le mouvement armé des Houthis depuis 2014, année à laquelle ils ont pris la capitale Sanaa et une bonne partie du nord du Yémen. Les morts et les blessés ont été transportés dans l’hôpital de la ville de Marib, chef-lieu de la province de même nom. L’attaque intervient après une offensive des forces progouvernementales contre les rebelles dans la zone de Naham, au nord de Sanaa, selon ces responsables.

L’offensive se déroule avec le soutien de la coalition menée par l’Arabie saoudite qui intervient au Yémen contre les rebelles appuyés par l’Iran. Le gouvernement du président Hadi, reconnu par la communauté internationale, est en guerre contre les rebelles depuis 2014 année à laquelle ils ont pris la capitale Sanaa et une bonne partie du nord du Yémen.

Cette attaque met fin à une période de baisse des activités militaires, constatée jeudi par l’émissaire des Nations unies au Yémen, Martin Griffiths. «Depuis début janvier, il y a eu neuf jours sans aucune frappe aérienne» au Yémen, a relevé l’émissaire qui rendait compte jeudi de la situation au Yémen au Conseil de sécurité. «Il est certainement vrai (...) que certains fronts restent actifs et qu’il y a encore beaucoup trop de morts parmi les civils. Néanmoins, le mouvement des forces et des militaires sur le terrain a diminué», a-t-il ajouté. «Nous sommes (...) témoins d’une des périodes les plus calmes de ce conflit», a encore dit l’émissaire de l’ONU avant de noter que «la désescalade militaire ne peut être maintenue sans progrès politique entre les partie (...) et c’est là (le prochain défi)». Les Nations unies peinent à réaliser une percée réelle vers la paix au Yémen. Un accord signé en 2018 en Suède, sous l’égide de l’organisation internationale, a permis une désescalade dans la ville portuaire stratégique de Hodeida (sud-ouest du Yémen) mais toutes ses clauses n’ont pas été appliquées. Il s’agit notamment de l’achèvement d’un redéploiement des forces du gouvernement et des rebelles dans la province de même nom, un échange global de prisonniers et l’ouverture de couloirs humanitaires à Taëz, autre grande ville du sud-ouest encerclée par les rebelles.