Neuf combattants islamistes ont été tués la semaine dernière dans l’extrême-nord du Mozambique, au cours de violents affrontements avec l’armée, a annoncé hier le ministère mozambicain de la Défense dans un communiqué. Cette déclaration officielle est la première dans laquelle les autorités du Maputo reconnaissent que des combats les opposent au mystérieux groupe jihadiste qui sème la terreur depuis deux ans dans la province du Cabo Delgado. Ces combats «contre les malfaiteurs» se sont déroulés samedi dernier et «ont abouti à l’élimination de neuf d’entre eux», a indiqué le ministère, sans donner d’autres détails. Selon des sources locales, l’opération de l’armée visait un camp jihadiste situé dans les forêts proches du village de Mitope, dans le district de Mocimboa da Praia.»Les insurgés ont riposté et tué un citoyen russe qui accompagnait les troupes du gouvernement», a précisé sous couvert de l’anonymat un responsable local, «de nombreux insurgés ont été tués lors de l’attaque, mais leur nombre reste encore à confirmer». Désignés sous le nom de «al-shabab» (les jeunes en langue arabe), ces jihadistes ont multiplié depuis deux ans les attaques meurtrières dans le Cabo Delgado, tuant au moins 300 civils et faisant des dizaines de milliers de déplacés. L’armée n’avait jusque-là jamais confirmé avoir affronté ceux qu’elle continue de désigner comme des «criminels». Les «shababs» n’ont jamais revendiqué aucune des opérations qui leur ont été attribuées.