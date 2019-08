Près de 100 personnes ont déposé un dossier de candidature pour la présidentielle anticipée en Tunisie dans l’espoir de succéder à Béji Caïd Essebsi, le premier chef d’état démocratiquement élu au suffrage universel dans ce pays pionnier du Printemps arabe. Au total, 98 dossiers de candidature pour le scrutin du 15 septembre ont été enregistrés à la clôture des inscriptions à 17h00 GMT, a indiqué l’Instance chargée des élections (Isie). Les grosses pointures sont déjà connues. La plus attendue était symbolisée par le chef du gouvernement qui a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle du 15 septembre, jeudi, à la veille de la clôture des inscriptions, fixée à hier. « J’ai bien pensé et j’ai décidé de me présenter pour le poste de président de la République », a annoncé le plus jeune Premier ministre de Tunisie, lors d’un congrès de son parti, Tahya Tounes. Cela sera un baptême du feu pour cet ingénieur agronome de 43 ans qui participera à sa première élection et qui a pour objectif de « rompre avec l’ancien système et redonner l’espoir à tous les Tunisiens, notamment les jeunes qu’ils peuvent être dans des postes importants dans l’état ». Son parti, Tahya Tounes qui a été lancé au début de cette année, représente la deuxième force au Parlement, derrière le parti de la mouvance islamiste, Ennahdha.Deux figures de la vie politique, le Premier ministre Youssef Chahed et le président par intérim du Parlement, Abdelfattah Mourou , ont déposé leurs dossiers au dernier jour des inscriptions, entourés par plusieurs dizaines de leurs partisans. Youssef Chahed a affirmé à la presse qu’il ne prévoyait pas de démissionner de son poste. « Celui qui veut ma démission veut le report des élections et ma démission veut dire la démission du gouvernement », a-t-il souligné. M. Mourou était de son côté accompagné de Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahdha, ainsi que par d’autres responsables de cette formation. âgé de 71 ans, M. Mourou remplace temporairement le président du Parlement, Mohamed Ennaceur, devenu chef d’Etat par intérim, après le décès le 25 juillet du président Béji Caïd Essebsi. « C’est la première fois de son histoire que le mouvement présente un candidat à la présidentielle», avait déclaré le porte-parole d’Ennahdha, Imed Khmiri. En 2011, neuf mois après la révolution du Jasmin qui a conduit à l’éviction de l’ancien président Zine el Abidine ben Ali, Ennahdha avait remporté les législatives, le premier scrutin post-révolution. Connu pour sa modération, Abdelfattah Mourou est l’un des membres fondateurs d’Ennahdha aux côtés de Rached Ghannouchi. Le ministre de la Défense Abdelkrim Zbidi,

69 ans, a lui déposé sa candidature mercredi après avoir présenté sa démission du gouvernement et pourrait se révéler un rival sérieux face au Premier ministre. Le président Caïd Essebsi l’avait fait venir à son chevet plusieurs fois peu avant son décès, le plaçant ainsi parmi ses dauphins potentiels. L’homme d’affaires controversé et magnat des médias Nabil Karoui, récemment inculpé pour blanchiment d’argent, est aussi candidat à la présidentielle et pourrait lui aussi être un adversaire de taille. Jeudi, pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie, un candidat qui affiche son homosexualité a également fait acte de candidature. Il s’agit de l’avocat Mounir Baatour qui se présente comme défenseur des droits des LGBTQ, bien qu’il soit contesté au sein de cette communauté. Le 31 août, l’Isie dévoilera la liste définitive des candidats retenus et la campagne électorale débutera alors du 2 au 13 septembre. La liste définitive des candidats retenus sera dévoilée le 31 août alors que la campagne électorale se déroulera du 2 au 13 septembre.