Ultime institution dans l'architecture de la transition malienne, le Conseil national de transition, (CNT) dont le colonel Malick Diaw occupe, depuis samedi dernier, la présidence, va devoir s'atteler aux dossiers les plus brûlants d'un Mali en quête d'une sortie de crise. La parenthèse ouverte avec la destitution du président Ibrahim Boubacar Keita, le 18 août dernier, est ainsi refermée, la nouvelle institution étant le dernier pilier de la nouvelle fondation entreprise par les autorités qui ont oeuvré à la mise en place de nouveaux organes de transition pour une durée définie avant le retour des civils au pouvoir, dans dix-huit mois exactement. Tel est le délai imparti par les émissaires de la Cédéao qui avait, on s'en souvient, peser de tout son poids pour orienter la décision en faveur d'un président et d'un gouvernement civils. Le nouveau CNT comprend 121 membres, dont des représentants de partis politiques, de la société civile, des syndicats et des militaires et c'est lui qui a élu le colonel Diaw par 111 voix, lors de sa session inaugurale, samedi à Bamako. Il vient appuyer le gouvernement transitoire instauré voici quelques semaines et permettre d'engager les réformes attendues par une population fortement éprouvée depuis plusieurs années, à la fois par les attaques terroristes incessantes et par les affrontements intercommunautaires entre Peuls et Dogons, notamment.

La tâche ne sera pas aisée, on s'en doute, car il va falloir honorer les promesses des militaires qui ont annoncé une réforme du système électoral, la tenue d'élections «propres et honnêtes», l'élaboration d'une nouvelle Constitution et, enfin, le retour à un pouvoir civil conformément aux voeux de la communauté africaine, dans son ensemble. Deux mois après la prestation de serment du président de transition, Bah N'Daw, le 25 septembre, un pas décisif est franchi qui doit assurer aux Maliens une nouvelle démarche face aux nombreux défis que le Mali doit affronter. Outre le terrorisme endémique qui affecte l'ensemble de la région sahélienne, le Mali a plusieurs dossiers qui attendent d'être résolus, notamment la mise en oeuvre du processus de paix issu de l'Accord d'Alger dont dépend, en partie, la résurgence d'une stabilité et d'une sécurité dans la région Nord du pays. Comme aussi, il lui faut s'attaquer aux conséquences de la crise économique qui affecte de larges pans de la société tandis que la corruption prolifère, à la grande exaspération du plus grand nombre.

Un des facteurs qui incitent à une certaine inquiétude concerne le refus manifeste de plusieurs parties prenantes du dialogue qui a servi de socle à la transition, notamment la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), l'ex- rébellion indépendantiste touareg qui siège dans le nouveau gouvernement mais s'estime lésée par une «sous-représentation» au sein du CNT dont elle dénonce «l'absurde concept du fait accompli». Pour l'heure, le Premier ministre Mokhtar Ouane qui attend du CNT l'adoption du programme gouvernemental considère que «les rôles sont bien répartis pour que chacun joue sa partition»...