Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné jeudi à l’armée de lancer l’offensive finale contre les autorités dissidentes du Tigré à Mekele, capitale de cette région du Nord de l’Ethiopie. L’armée a reçu l’ordre de «mener la (...) dernière phase» de l’opération lancée le 4 novembre contre les dirigeants du Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF), a indiqué M. Abiy sur son compte Facebook, promettant que «tout serait mis en oeuvre pour que la ville de Mekele (...) ne subisse pas de graves dégâts» et «pour protéger les civils». «La dernière porte de sortie pacifique de la junte du TPLF a été refermée par l’arrogance de la junte», a expliqué M. Abiy, à l’expiration d’un ultimatum de 72 heures donné aux autorités tigréennes et aux membres de leurs forces pour se rendre. Le Premier ministre appelle «les habitants de Mekele et ses environs à déposer les armes, à se tenir à l’écart des cibles militaires et à prendre toutes les précautions nécessaires». Fer de lance durant 15 ans de la lutte armée contre le régime militaro-marxiste du Derg, finalement renversé en 1991, le TPLF a ensuite contrôlé l’appareil politique et sécuritaire de l’Ethiopie durant presque 30 ans. Devenu Premier ministre en 2018, sur fond de violente contestation antigouvernementale, M. Abiy a progressivement écarté le TPLF du pouvoir à Addis Abeba.