Le secrétaire général de la Ligue arabe (AL), Ahmed Aboul Gheit, a réitéré son appel en faveur d’un cessez-le-feu immédiat dans la capitale libyenne, Tripoli. Dans un communiqué, le chef de la Ligue arabe a exhorté toutes les parties libyennes à participer au processus politique soutenu par les Nations unies visant à parvenir à un règlement de la crise libyenne. «Le retour sur la voie politique mènera à l’unification des institutions libyennes et posera les jalons des élections législatives et parlementaires», a-t-il ajouté. Aboul Gheit a regretté la poursuite des opérations militaires en Libye, confirmant qu’»il n’y a pas de solution militaire à la situation actuelle en Libye».»La crise ne peut être réglée que d’une manière politique», ajoute le communiqué. La Libye s’efforce de procéder à la transition démocratique dans un climat d’insécurité et de chaos qui s’est installé depuis la chute du régime de l’ancien dirigeant Maammar El-Gueddhafi en 2011. L’armée basée dans l’est, dirigée par Khalifa Haftar, a lancé une opération militaire depuis avril pour tenter de prendre le contrôle de Tripoli, quartier général du gouvernement, soutenu par l’ONU. Selon les rapports des Nations unies, les combats en cours ont coûté la vie à 1 093 personnes et en ont blessé 6 000 autres.