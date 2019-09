Le président du gouvernement libyen d’entente nationale GNA, Fayez al Serraj, a rencontré la haute représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, pour aborder la crise que traverse la Libye depuis le 4 avril dernier, avec l’offensive meurtrière déclenchée par le général à la retraite Khalifa Haftar. Ils ont tous deux reconnu la nécessité d’une position commune européenne par rapport à cette crise, sachant que le point de vue de la France ou de la Grande-Bretagne est différent de celui de l’Allemagne, pour ne citer que ces pays. La réunion a eu lieu en marge de l’Assemblée générale de l’ONU mise à profit par Al Serraj pour tenter de contrer le puissant lobbying mené par les Etats qui soutiennent Haftar et qui ont réussi à lui apporter le soutien explicite de l’administration Trump malgré les résolutions du Conseil de sécurité. «La réunion a eu pour ordre du jour l’étude de l’évolution de la situation en Libye. Les deux interlocuteurs se sont mis d’accord sur la nécessité d’une position commune européenne par rapport à la crise libyenne», a sobrement annoncé la direction de la communication du GNA, tout en précisant qu’elle s’est tenue en présence du ministre des Affaires étrangères libyen, Mohamed Syala et de l’ambassadeur libyen à l’UE, Hafid Kadour. Federica Mogherini a bien sûr réaffirmé que «les efforts de l’UE vont dans le sens du retour du processus politique en Libye. Elle considère que l’UE est contre toute forme de violence qui prendrait pour cible les civils et contre toute infraction à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU concernant l’interdiction des armes. Pourtant, l’engagement de pays membres de la communauté européenne aux côtés de l’armée nationale libyenne autoproclamée de Haftar consiste précisément à lui fournir des armes et des conseillers militaires, en contradiction avec les décisions.

Dans un tel contexte, il ne reste à Fayez al Serraj qu’à faire semblant de croire à un discours très diplomatique, même s’il a tenu à souligner que les forces du GNA sont déterminées à «résister aux agressions contre la capitale Tripoli» et s’il a indiqué par ailleurs qu’ «il n’est pas question d’abandon du projet de l’installation d’un Etat civil et démocratique». La situation actuelle dans les environs de la capitale libyenne illustre l’enlisement profond de l’armée de Haftar alors que les illusions du général à la retraite étaient fondées sur une victoire expéditive grâce à l’implication de l’aviation et des drones des Etats qui l’arment et le financent à tour de bras. Le peuple libyen, victime d’un affrontement quasi ouvert entre des puissances qui convoitent les richesses pétrolières de la Libye et des Etats qui règlent leurs comptes idéologiques à son détriment, sera peut-être ravi d’apprendre que Al Serraj et Mogherini ont évoqué d’autres dossiers de coopération bilatérale ainsi que la question de l’immigration clandestine. Car il convient, malgré tout, que la diplomatie joue son rôle.