Le ministère russe de la Défense a révélé que des éléments affiliés au groupe terroriste Front Nosra projetaient de mener des provocations à l'aide d'armes chimiques dans la banlieue sud d'Idleb pour accuser l'armée arabe syrienne. Selon l'agence de presse syrienne (Sana), le chef adjoint du Centre de coordination russe à Hmeimim, le général Alexander Sherpetsky, a indiqué que «les terroristes à Idleb planifient de mener une attaque chimique contre les civils à d'Idleb dans le but d'«accuser l'armée arabe syrienne». Le général a affirmé que le Centre de coordination russe avait reçu des informations selon lesquelles les terroristes du «Front Nosra «préparaient une nouvelle tentative de provocation en utilisant des matières toxiques dans la partie sud de la zone de désescalade à Idleb». Rebaptisé Hayat Tahrir al Shem (HTS), le groupe Al-Nosra, branche syrienne d'Al Qaïda, est la tête d'une large coalition de formations terroristes et rebelles regroupées dans la province d'Idleb à partir de laquelle sont menées des attaques régulières contre l'armée syrienne et ses alliés russe, iranien et libanais (Hezbollah).