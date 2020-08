Face à une situation de crise qui menace de prendre des proportions alarmantes, avec les nombreuses manifestations d'une population exaspérée par les multiples contraintes sociales, économiques et sécuritaires qui affectent Tripoli et ses environs, le ministère de l'Intérieur du gouvernement libyen d'union nationale (GNA) a accusé, jeudi, un groupe armé, apparemment identifié, d'être responsable des coups de feux qui ont coûté la vie à plusieurs manifestants, dans la capitale.

Dans un communiqué, le ministère affirme que ce groupe, qu'il n'a pas désigné nommément, a «tiré au hasard, en usant de mitraillettes, et a enlevé de force certains des manifestants». Il ajoute avoir «identifié le groupe armé et l'organe dont il dépend» et avertit qu'il est «prêt à protéger les manifestants non armés». Durant ces derniers jours, des Libyens de plus en plus nombreux ont investi la rue à Tripoli et dans d'autres villes de l'Ouest du pays pour protester contre l'insécurité, l'instabilité politique et le manque de services élémentaires comme l'eau et l'électricité. Réagissant à ces évènements, la Mission des Nations unies en Libye (Manul) a quant à elle réclamé «une enquête immédiate» sur ces incidents dramatiques, déclenchés au cours d'une manifestation, dimanche dernier, à Tripoli.

«La Manul demande une enquête immédiate et approfondie sur l'usage excessif de la force par le personnel de sécurité» à Tripoli, où «un certain nombre de manifestants ont été blessés», indique la mission onusienne, dans un communiqué.

Des centaines de Libyens, notamment des jeunes, ont exprimé ce jour-là leur colère contre la détérioration des conditions de vie avant d'être dispersés par les forces de l'ordre qui ont tiré en l'air. Le ministère de l'Intérieur avait publié, dans la soirée, un communiqué dans lequel il disait avoir «organisé la sécurité de la manifestation», tout en précisant que «les responsables» des violences, «qui n'appartiennent pas aux forces de l'ordre», seront arrêtés. Trois jours plus tard, le Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), avait promulgué un couvre-feu dans la capitale, pour une durée de 4 jours, inscrit dans le cadre des mesures de contre la propagation du Coronavirus.

«Le couvre-feu sera également appliqué à la fin de cette période (4 jours) pendant dix jours, de neuf heures du soir à six heures du matin», était-il indiqué dans le communiqué largement diffusé dans les médias. Depuis, on sait que «six manifestants pacifiques» ont été enlevés à Tripoli, lors du rassemblement de dimanche dernier, outre les victimes des tirs à balles réelles attribués à une milice pro GNA. Epuisés par des années de conflit et des conditions de vie difficiles, les Libyens ont revendiqué une solution qui tarde à venir.

Dans une allocution télévisée, Fayez al-Serraj a tenté d'apaiser la tension, soulignant «le droit légitime» de tout Libyen à s'exprimer. «Nous reconnaissons (...) notre part de responsabilité» dans la détérioration de la situation mais cette crise «dure depuis des années», a-t-il indiqué. Il promet ainsi un remaniement ministériel imminent alors que les manifestations se poursuivent.