La récente instruction du général à la retraite Khalifa Haftar à son « armée nationale libyenne » autoproclamée ( ANL ) d’entrer coûte que coûte dans Tripoli aura précipité les évènements, conduisant à l’aggravation de la situation avec l’éventuelle intervention de l’armée turque aux côtés du gouvernement d’union nationale ( GNA ), pourvu que celui-ci le demande. Pour l’instant, on n’en est pas encore là mais le contexte est devenu suffisamment explosif, comme en témoigne l’initiative du président du Conseil présidentiel et premier ministre libyen, Fayez al Serraj, qui a adressé des lettres à cinq « pays amis » pour leur proposer de conclure des accords militaires bilatéraux face à l’agression engagée par Haftar, avec le soutien des Emirats arabes unis et de l’Egypte, entre autres.

Ces cinq pays sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Algérie et la Turquie que Tripoli sollicite, avec une demande pressante du GNA reconnu par l’ONU, afin de faire face à l’offensive menée depuis avril dernier par l’ANL de Haftar. La démarche intervient quelques jours à peine après que Fayez al Serraj ait signé un accord de coopération militaire avec la Turquie, ouvrant la porte à Ankara pour une intervention directe en Libye. S’agissant des autres pays, le GNA les exhorte, dans la lettre évoquée, à « activer les accords de coopération en matière de sécurité », et ce dans le but de « repousser l’agression de tout groupe opérant hors de la légitimité de l’Etat pour maintenir la paix sociale et parvenir à la stabilité de la Libye ». Plus largement, Fayez al Serraj les invite à une coopération et une coordination plus soutenues avec le GNA et les forces qui lui sont loyales afin de contrer « les organisations terroristes, notamment l’Etat islamique (Daesh) et Al Qaïda. » Selon le Premier ministre libyen, ces groupes ont trouvé dans l’offensive de Haftar et de l’ANL « l’opportunité et le climat appropriés pour revenir en Libye où leurs activités se sont accrues », de sorte que l’urgence commande aujourd’hui d’intensifier la coopération pour davantage d’efficacité dans la lutte contre l’immigration clandestine, la criminalité organisée et le trafic d’êtres humains. Il est à relever que, jeudi dernier, la mission onusienne en Libye

( Manul ) que dirige Ghassan Salame, en sa qualité d’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU dans ce pays, a publié un communiqué sur Twitter pour regretter « l’ingérence étrangère en Libye », constituée par l’annonce d’un accord entre Tripoli et Ankara, et pour rappeler la position de la communauté internationale qui prône une « solution politique à la crise ».

L’engagement de la Turquie aux côtés du GNA face à l’offensive de Haftar s’est traduit par la fourniture d’équipements, notamments des blindés et des drones, tandis que le général à la retraite et son ANL autoproclamée bénéficient des mêmes matériels fournis par les Emirats et l’Egypte. D’autres pays sont évoqués pour leur soutien, moins affiché militairement mais clair sur le terrain diplomatique, à celui que les médias appellent « l’homme fort de l’Est ».