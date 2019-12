Le président égyptien, Abdel-Fattah al-Sissi, a annoncé mardi s’être accordé avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, pour renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. «Nous avons eu des discussions approfondies et fructueuses qui ont porté sur l’ensemble des relations bilatérales ... nous sommes convenus d’améliorer le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays et de chercher les moyens de favoriser les relations économiques et d’investissement entre l’Egypte et la République d’Afrique du Sud», a déclaré le président Al-Sissi lors d’une conférence de presse télévisée, après sa rencontre avec le président Ramaphosa au Caire. Concernant la situation régionale, le chef de l’Etat égyptien a indiqué avoir insisté avec le président sud-africain sur l’importance d’une coordination continue pour soutenir les efforts de stabilité et de sécurité en Afrique. Il a ajouté qu’ils ont également souligné la nécessité de régler les conflits existants sur le continent, d’activer le plan «Faire taire les armes à feu en Afrique» et de faire progresser les efforts de développement et d’infrastructure africains. Le président Al-Sissi a aussi rappelé le principe de «solutions africaines aux problèmes africains» d’une manière qui soit compatible avec le contexte réaliste et pratique des pays africains. «Nous avons également réaffirmé notre volonté de soutenir les relations entre les pays du continent africain par le biais de l’activation de l’accord de libre-échange continental qui est déjà entré en vigueur», a-t-il ajouté. Les relations économiques entre l’Egypte et l’Afrique du Sud n’ont cessé de progresser, avec notamment un bond des relations commerciales au cours des dernières années.