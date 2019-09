Le Prix Right Livelihood, connu aussi comme «prix Nobel alternatif» a été décerné cette année à quatre défenseurs des droits de l’homme et du climat dont la militante sahraouie Aminatou Haider, a annoncé, hier, à Stockholm, la fondation Right Livelihood dans un communiqué. C’est la toute première fois que Right Livelihood honore un lauréat du Sahara occidental, souligne la fondation. «Le peuple sahraoui a subi plus de 40 années d’occupation marocaine, toute opposition étant brutalement réprimée. Le courage et la fermeté qu’a manifestés Aminatou Haider en organisant la résistance pacifique et en haussant la voix devant la communauté internationale peuvent inspirer toute personne qui a foi dans la justice», relève Ole von Uexkull, directeur exécutif de la Fondation, cité dans le texte.