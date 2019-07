La Turquie a lancé, jeudi, son opération aérienne «la plus étendue» contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en Irak en réponse à l’attaque qui a causé la mort d’un diplomate turc la veille à Erbil, a annoncé le ministre de la Défense Hulusi Akar. «A la suite de l’attaque cruelle à Erbil, nous avons lancé notre opération aérienne la plus étendue sur Qandil et porté un coup sévère au PKK», a déclaré le ministre turc, selon des propos rapportés sur le site du ministère. Mercredi en début d’après-midi, un homme armé a tiré sur des employés du consulat général de Turquie dans un restaurant d’un quartier très fréquenté d’Erbil, capitale du Kurdistan irakien, frontalier de la Turquie. Ankara a rapidement déploré la mort dans cette attaque de l’un de ses diplomates, Osman Köse, enterré jeudi dans la capitale turque. Des sources en Irak affirment que le vice-consul turc et deux civils irakiens ont perdu la vie dans l’attaque. La Turquie mène depuis mai une opération militaire au Kurdistan d’Irak contre le PKK, organisation terroriste. Le groupe dispose de bases arrières à Qandil et Sinjar. Même si un porte-parole du PKK, Dyar Denir, affirme n’avoir aucun lien avec la fusillade, des experts irakiens ont pointé du doigt la responsabilité du groupe, qui a récemment annoncé la mort de commandants kurdes dans des raids turcs. Avec l’opération de jeudi, l’armée turque a détruit des abris, refuges et grottes du PKK.