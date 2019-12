Ankara a averti Washington, son allié au sein de l’Otan, que toute initiative pour lever un embargo sur la vente d’armement américain à Chypre, vieux de plus de 30 ans, marquerait une «dangereuse escalade». Les tensions entre les Etats-Unis et la Turquie, qui occupe le nord de cette île méditerranéenne depuis son invasion en 1974, ne cessent de s’aggraver. Mardi, le Congrès américain a voté la levée de l’embargo imposé en 1987 sur la vente d’armement américain à Chypre, dans le cadre de la loi de financement militaire votée par le Sénat et qui doit maintenant être promulguée par le président Donald Trump. Cette mesure «n’aura d’autre conséquence que d’entraver les efforts pour aboutir à un règlement sur l’île et de créer une dangereuse escalade», a déclaré dans un communiqué, mardi soir, le ministère turc des Affaires étrangères. Le ministère promet de riposter aux «initiatives contre la Turquie», affirmant que «le langage des menaces et des sanctions ne dissuadera jamais la Turquie de prendre résolument des mesures pour assurer sa sécurité nationale». Les Etats-Unis avaient imposé cet embargo à l’ensemble de l’île dans l’espoir d’encourager sa réunification.

Mais la mesure avait été jugée contre-productive car elle avait encouragé le gouvernement chypriote à s’allier à d’autres partenaires, tandis que la Turquie a continué d’occuper la partie nord de Chypre. Elle l’avait envahie en 1974 après un coup d’Etat fomenté par la junte des colonels alors au pouvoir en Grèce et visant à rattacher l’île à la Grèce.

Les relations entre Ankara et Washington sont actuellement marquées par une multitude de désaccords. Ils portent notamment sur l’achat par la Turquie du système russe de défense

S-400 en dépit des mises en garde de Washington, qui menace Ankara de nouvelles sanctions à ce sujet, ou l’offensive lancée par Ankara en Syrie contre une milice kurde soutenue par Washington. S’y ajoute le différend concernant l’offensive d’Ankara au nord-ouest de la Syrie pour déloger les Kurdes des FDS-YPG, alliés de Washington que la Turquie considèrent comme des terroristes au même titre que le PKK et dont elle entend neutraliser les ambitions à la fois militaires et politiques, ce qui a eu pour effet de provoquer un tollé aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe occidentale, notamment en France et au Royaume-Uni. Dernière goutte qui a fait déborder le vase, la loi adoptée par le Sénat américain sur le prétendu « génocide » arménien a achevé de porter le contentieux à son point névralgique, de sorte que le président turc a évoqué, voici quarante-huit heures, une éventuelle fermeture des bases militaires américaines et de l’Otan. Réaction immédiate du ministre de la Défense des Etats-Unis, des « éclaircissements » ont été réclamés à son homologue turc, assortis d’un commentaire sur le rapprochement de plus en plus affiché de la Turquie vis-à-vis de Moscou.