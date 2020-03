La tension est allée crescendo dans la région d'Idleb où l'offensive de l'armée syrienne contre les groupes terroristes et rebelles, dont certains sont armés et soutenus par la Turquie, a culminé mercredi dernier avec la mort d'au moins 34 soldats turcs, dans la «zone de désescalade» où se trouvent six postes d' «observation» arrachés par Erdogan en 2018, lors d'un entretien crucial avec le président russe Vladimir Poutine. La Turquie qui «justifie» sa présence en Syrie par sa volonté de combattre les ambitions kurdes à sa frontière, d'une part, et de ne plus accueillir de nouvelles vagues de réfugiés, fuyant les combats dans la région, affirme, à qui veut l'entendre, qu'elle n'a nullement l'intention de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Syrie. Une rengaine qui fut celle de la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis, toujours présents aux côtés des Kurdes FDS-YPG, dans la province pétrolière de Deir Ezzor où ils exploitent le sous-sol syrien, au bénéfice, disent-ils, de leurs alliés kurdes.

Au plus fort de la nouvelle crise, le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis le couteau sous la gorge des Européens en exécutant sa menace de laisser passer les migrants qui voudraient se rendre en Europe, ce qui a fait réagir Paris et Berlin, notamment avec des «appels à la retenue». Parallèlement, il a ordonné aux forces turques, basées au nord de la Syrie, de bombarder plus de 200 cibles de l'armée syrienne, «à l'aide d'avions, de drones armés et de véhicules appui-feu», pour «venger la mort des militaires» turcs tués dans les bombardements à Idleb.

Il est question d'une rencontre, dans les prochains jours, entre Poutine et Erdogan pour maîtriser les dangereux développements qui risquent de conduire à une confrontation autrement plus grave, même si le président turc a pris soin d'insister sur le fait qu'il n'est pas question, pour lui et son pays, de se confronter à la Russie. Et pour cause, le soutien espéré de l'OTAN dont la Turquie est membre, celui des principaux pays de l'Union européenne avec lesquels Erdogan a des relations pour le moins difficiles ainsi que celui des Etats-Unis qui ont clamé leur appui mais strictement verbal a vite fait de baliser le cadre du bras de fer que le chef de l'Etat turc a engagé au risque de fâcher ses partenaires du processus d'Astana.

Il se trouve que le président russe, Vladimir Poutine, et le président iranien, Hassan Rohani, tiennent, malgré tout, à préserver les acquis de ce processus et c'est pourquoi Erdogan va obtenir, en fin de compte, de nouvelles concessions, comme ce fut le cas à Sotchi, en 2017, alors que ses exigences avaient été écartées, une semaine auparavant, au sommet de Téhéran.

Lors d'un entretien téléphonique, samedi soir, Poutine et Rohani ont convenu de la nécessité d'une mise en oeuvre complète des accords conclus dans le cadre du format d«'Astana», tout en précisant que ce processus concerne, d'abord et surtout, la lutte contre les groupes terroristes, et cela «dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie».

A cet égard, le président iranien Hassan Rohani a déclaré à l'agence de presse IRNA, que Téhéran est «disposé à accueillir une réunion tripartite entre l'Iran, la Russie et la Turquie afin de poursuivre le processus d'Astana».

La tension actuelle a poussé vers la Grèce, porte d'accès à l'Union européenne, quelque 36 776 migrants après que le président turc ait «ouvert» les frontières, en reprochant à l'UE son peu d'empressement à le soutenir dans cette affaire, avec des offres concrètes. Nul doute que la pression va s'accroître puisque l'ONU estime que 13 000 autres migrants sont massés dans cette zone alors que la Grèce affirme avoir déjà refusé l'accès à 10 000 d'entre eux. Une situation qui menace de devenir de plus en plus critique si le conflit perdure, alors que l'armée syrienne poursuit son offensive, avec détermination pour en finir avec le terrorisme dans le bastion d'Idleb.