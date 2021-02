Le Groupe d'action national pour la Palestine au Royaume du Maroc a appelé à «renouveler la mobilisation continue des Marocains, pour organiser des rassemblements populaires d'envergure contre l'accord de normalisation, qui menace la stabilité et l'intégrité du Maroc, dénonçant la politique du chantage et de diabolisation menée par le régime contre les Marocains libres qui rejettent toute relation avec l'entité sioniste». Le Groupe d'action national pour la Palestine «suit les développements de la question palestinienne et la normalisation hystérique», à travers «le maudit accord de normalisation» entre le régime marocain et l'entité sioniste terroriste et usurpatrice, conclu par l'intermédiaire de l'administration Trump», a écrit le groupe dans un communiqué intitulé «Contre l'empressement pour la normalisation». Insistant sur «les risques de la normalisation officielle sur la structure du Maroc et son tissu social», le groupe réitère la position du peuple marocain vis-à-vis de la normalisation, exprimée lors de grands rassemblements populaires, dans des communiqués collectifs communs et des pétitions de protestation contre la transaction de Kuchner, «et les autres complots ourdis contre les droits inaliénables du peuple palestinien». Il a exprimé, dans le même contexte, sa «condamnation et son rejet absolu» de la réouverture du soi-disant Bureau de liaisons sioniste, de l'accueil de ses responsables dans la capitale, Rabat, et de l'ouverture du Bureau de liaisons marocain chez l'usurpateur sioniste raciste.

Le groupe a également dénoncé la série de réunions avec les «chefs de file du crime sioniste à laquelle ont participé les ministres du gouvernement marocain». Le même groupe a «dénoncé avec force» le chantage exercé par la monarchie marocaine sur le peuple, en «diabolisant et ciblant toutes les voix qui s'élèvent contre cette maudite normalisation», suivant la logique «d'accusation ouvertement malveillante d'hostilité envers la patrie et les institutions étatiques», de même qu'il condamne fermement ce qu'il qualifie de «délit d'outrage au drapeau national marocain au niveau du fief de la communauté juive à Casablanca, le 28 décembre 2020, en plaçant le drapeau sioniste sur le drapeau national marocain. Dans le même communiqué, il a réitéré «le rejet absolu de l'amalgame entre la normalisation sioniste d'une part et la question de la communauté juive et du piratage du concept de la communauté marocaine à l'étranger et de la composante hébraïque dans la constitution d'une autre part, pour jouer la carte de la naturalisation», a dit le groupe, «des terroristes sionistes d'origine marocaine qui sont impliqués dans des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides, (étant donné que beaucoup d'entre eux sont des responsables dans les services militaires et sécuritaires sionistes). Le Groupe d'action national pour la Palestine au Maroc a conclu son communiqué en «renouvelant son appel à la mobilisation continue dans la société, à travers toutes les composantes du groupe et tous les Hommes libres du Maroc, pour organiser des manifestations populaires d'envergure contre la normalisation qui menace la stabilité et l'intégrité de l'Etat et de la société et leur relation».