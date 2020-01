Les quatre Parlements ont souligné leur soutien total au rejet par la Ligue arabe de toute intervention étrangère en Libye, comme elle l’a déclaré lors de la réunion d’urgence qu’elle a tenue mardi au Caire au niveau des délégués permanents. Le communiqué réitère leur indéfectible position, à savoir le rejet de toute agression d’un pays arabe par une ou plusieurs parties, ajoutant que «les interventions étrangères renforcent les capacités terroristes, entravent les efforts de paix et de solution politique, déstabilisent la région, menacent la sécurité des pays voisins de la Libye et créent une crise humanitaire».

Les Parlements saoudien, bahreïni, égyptien et émirati ont appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour mettre un terme à toute intervention étrangère dans un pays arabe et à stimuler la solution politique pour maintenir la stabilité et la sécurité des pays et des peuples de la région. Jeudi, le Parlement turc a adopté une motion qui autorise le gouvernement à déployer des troupes en Libye pendant un an pour soutenir le gouvernement reconnu par l’ONU et établi dans la capitale Tripoli.