Plusieurs personnes ont été arrêtées vendredi soir au Caire alors qu’elles manifestaient pour exiger le départ du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, rapportent des médias. Selon les mêmes sources, des manifestations de petite ampleur ont eu lieu dans la capitale et dans d’autres villes d’égypte, avant leur dispersion par la police. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient quelques dizaines de personnes rassemblées dans les villes d’Alexandrie, Al-Mahalla et Damiette, dans le delta du Nil, ainsi qu’à Suez, d’après les médias. Au Caire, cinq arrestations ont eu lieu pendant le rassemblement organisé de nuit sur la place Tahrir, haut lieu de la révolution de 2011 qui avait abouti au renversement du président Hosni Moubarak, a-t-on fait savoir. Les manifestations de vendredi faisaient écho à des appels lancés sur les réseaux sociaux, émanant notamment d’un homme d’affaires égyptien en exil, Mohamed Ali. Depuis l’Espagne, cet entrepreneur de la construction a publié plusieurs vidéos appelant au renversement du président égyptien et des militaires, qu’il accuse de «corruption». Les manifestations antigouvernementales sont rares en Egypte, où elles sont interdites, en vertu d’une loi adoptée en 2013 après le coup d’état militaire dirigé par le général Al Sissi contre le président islamiste Mohamed Morsi. Depuis ce coup d’état, le régime égyptien mène une répression sans merci contre l’opposition islamiste, notamment.