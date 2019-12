La Grèce a annoncé, hier, l’expulsion de l’ambassadeur libyen à Athènes, Tripoli n’ayant pas révélé, comme le gouvernement grec l’exigeait, le contenu d’un accord controversé avec la Turquie de délimitation maritime, signé la semaine dernière. «L’ambassadeur libyen a été convoqué au ministère ce matin et a été informé de son expulsion», a déclaré «avec regret» aux médias le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias. Un délai de 72 heures lui a été donné pour quitter la Grèce, a-t-il précisé, ajoutant que «son expulsion ne signifiait pas l’interruption des relations diplomatiques avec la Libye». L’accord a été signé le 27 novembre, à Istanbul, par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement libyen d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU. L’accord a été «dénoncé par les Etats-Unis, l’Union européenne, l’Egypte et Israël», a-t-il ajouté. La découverte de réserves de gaz et de pétrole, au large de Chypre, a déclenché une dispute entre Nicosie, appuyée par la Grèce et l’Union européenne, et Ankara, qui occupe la partie nord de l’île. Mercredi prochain, Aguila Salah Issa, président contesté du parlement libyen qui s’est déclaré «contre cet accord», selon Athènes, effectuera une visite dans la capitale grecque.