Un détachement militaire basé à Tongomael, dans le nord du Burkina Faso, a été attaqué vendredi, a-t-on appris hier de sources sécuritaires, un bilan provisoire faisant état d’un blessé et cinq disparus.»Le détachement militaire de Tongomael», près de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, «a été attaqué aux environs de 4h du matin» (locales et GMT) vendredi, a indiqué une source sécuritaire. Selon un bilan «provisoire et partiel» communiqué par une autre source sécuritaire, «au moins un soldat a été blessé au cours de l’attaque» et «cinq personnes sont portées disparues».»L’attaque a aussitôt été repoussée et un ratissage de la zone a été mené», a assuré la première source. Le Burkina Faso, pays pauvre d’Afrique de l’Ouest, est pris depuis quatre ans et demi dans une spirale de violences attribuées à une douzaine de groupes terroristes, certains affiliés à Al-Qaida et d’autres au groupe Etat islamique. Depuis début 2015, les attaques, fréquentes et meurtrières, dans le nord et l’est du pays, ont fait plus de 500 morts. L’armée burkinabée est de plus en plus fréquemment touchée. Le 19 août, l’attaque contre un détachement militaire à Koutougou, dans le nord du pays, a fait 24 morts et sept blessés, soit l’assaut terroriste le plus meurtrier contre ses rangs. Les forces de défense et de sécurité, manquant de moyens, semblent incapables d’enrayer les attaques.