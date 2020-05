Le poste militaire de Blabrine, dans la région de Diffa, grande ville du sud-est du Niger ciblée à plusieurs reprises ces dernières semaines par des terroristes, a subi une attaque meurtrière dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris de sources concordantes. «Une attaque contre la base de Blabrine a eu lieu lundi soir vers 23h00 (22h00 GMT). Ils (les assaillants) ont emporté des choses (matériels) et il y eu morts d'hommes», a affirmé Mara Mamadou, une figure de la société civile à Diffa. Un élu local a confirmé l'attaque «dans la nuit de lundi à mardi par des hommes armés, probablement des combattants de Boko Haram», faisant état de «plusieurs morts». Fin octobre 2019, 12 soldats nigériens ont été tués et huit blessés lors de l'attaque de cette base militaire, selon le ministère de la Défense. Début mai, de violents combats ont régulièrement lieu dans la région de Diffa entre l'armée nigérienne et des combattants islamistes.