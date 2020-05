Au moins dix personnes ont été tuées et 12 blessées dans l’explosion d’un engin explosif au passage d’un minibus, hier, près de Mogadiscio, a annoncé le ministère somalien de l’Information. «Au moins 10 civils ont été tués dans une explosion dans la région de Lafole ce matin», indique un communiqué du ministère, ajoutant que les victimes se rendaient à un enterrement. Des témoins ayant assisté à l’explosion ont indiqué que le minibus avait été totalement détruit et ont décrit l’horreur de nombreux corps déchiquetés ou terriblement brûlés.»Cela a été horrible (...) l’engin explosif s’est déclenché quand le bus est passé et l’a entièrement détruit», a déclaré un de ces témoins, Daud Doyow. «Les corps des civils étaient déchiquetés», a-t-il ajouté. Aucun groupe n’a revendiqué l’explosion meurtrière. Les Shebab, mouvement terroriste affilié à Al-Qaïda, commettent régulièrement des attentats dans la capitale somalienne et ses environs.