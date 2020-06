Au moins 16 civils, dont cinq enfants, ont été tués lors d'un nouveau massacre dans la nuit de mardi à mercredi en Ituri, dans le Nord-Est de la République démocratique du Congo (RDC), ont indiqué des sources locale et onusienne, un bilan encore provisoire. Les victimes sont quatre hommes, sept femmes et cinq enfants, tous de moins de 5 ans», a déclaré l'administrateur du territoire de Djugu, Adel Alingi. Le bilan a été confirmé par la Mission des Nations unies au Congo (Monusco) dans le chef-lieu de la province de l'Ituri, Bunia. Ce nouveau massacre sur le territoire de Djugu, au Nord de Bunia, a de nouveau été attribué par les autorités à des éléments armés du groupe ethnico-mystique Coopérative pour le développement du Congo (Codeco) accusé du massacre de plus de 300 civils depuis le début de l'année. La veille, l'armée congolaise avait annoncé avoir tué 18 combattants de la Codeco.