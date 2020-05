Au moins sept personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées, hier, en Afghanistan lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans une voiture piégée à Ghazni (Est), ont indiqué des responsables. D'après le porte-parole du gouverneur de la province éponyme de Ghazni, Wahidullah Jumazada, l'attentat, perpétré à l'aide d'un véhicule militaire piégé et qui visait un bâtiment des services de renseignement afghans, a fait 7 morts et 40 blessés. Toutes les victimes sont «des membres des services de renseignement», a-t-il ajouté, observant qu'«aucun civil» n'avait été touché. Baz Mohammad Himmat, directeur d'hôpital à Ghazni, a recensé 7 tués et 25 blessés. Les talibans ont revendiqué l'attentat, selon des médias. Un précédent bilan faisait état de cinq morts. L'Afghanistan connaît une forte recrudescence des violences, malgré un accord fin février entre les talibans et les Etats-Unis prévoyant le départ de toutes les troupes étrangères du pays d'ici mi-2021.