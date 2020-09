Au moins cinq civils ont été tués dans une attaque attribuée au groupe Forces démocratiques alliées (ADF) d’une localité de la région de Beni dans l’est de la République démocratique du Congo, a-t-on indiqué jeudi de sources locales. «Le matin, cinq cadavres étaient retrouvés à Mutuanga après une attaque des ADF la nuit. Cet après-midi le nombre de morts est passé de cinq à onze», a déclaré Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni. «Parmi les personnes tuées hier (mercredi Ndlr) par balles et armes blanches, il y des femmes, des hommes et des enfants. Je suis sur place pour superviser toutes les opérations jusqu’à l’enterrement», a précisé M. Kibwana. L’attaque de la cité de Kibuana, située à 60 kilomètres de la frontière de la RDC et de l’Ouganda a eu lieu vers 20h00

(18h00 GMT), a indiqué Paluku Batoleni, responsable de la société civile de cette localité. Dans la nuit de dimanche à lundi, douze civils et un soldat congolais avaient été tués dans une précédente attaque attribuée aux ADF, tenus pour responsables de la mort de 570 civils depuis novembre 2019.