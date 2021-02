Les groupes armés apparus en 2015 dans le centre du Mali ont prospéré sur les anciens antagonismes liés à la terre, entre éleveurs et agriculteurs et entre ethnies peul, bambara et dogon.

Au moins deux soldats maliens ont été tués et sept blessés mardi dans une embuscade dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, où sévissent des groupes jihadistes, a indiqué l'armée malienne dans la soirée.Vers 14h00, «une mission de la 53e Compagnie d'Intervention Rapide quittant Sévaré pour Konna est tombée dans une embuscade tendue par des Groupes Armées Terroristes (GAT)», a indiqué l'armée sur les réseaux sociaux, confirmant des informations obtenues auprès de sources sécuritaires et d'un élu local. L'attaque s'est produite à la moitié de la soixantaine de kilomètres séparant Sévaré, où l'armée dispose d'une importante base, de Konna, selon le communiqué. Le «bilan provisoire est deux morts et sept blessés», précise l'armée, en ajoutant que des «renforts terrestres et aériens ont aussitôt fait mouvement vers les lieux de l'embuscade». Depuis 2012 et le déclenchement de rébellion indépendantiste dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention de forces de l'ONU, africaines et françaises. Les violences se sont propagées vers le centre du pays, qui en est devenu un des principaux foyers, et vers le Burkina Faso et le Niger voisins.

Les groupes armés apparus en 2015 dans le centre du Mali ont prospéré sur les anciens antagonismes liés à la terre, entre éleveurs et agriculteurs et entre ethnies peul, bambara et dogon. Ils attaquent tout ce qui reste de représentation de l'Etat et fomentent ou attisent ces tensions. Des «groupes d'autodéfense» communautaires sont également accusés d'exactions. La violence qui s'étend au centre du Malientraîne de nouveaux déplacements de populations et la nécessité de porter le programme d'aide à 563 millions de dollars américains en faveur de 4,7 millions de personnes, ont déclaré mardi des responsables des affaires humanitaires au sein de l'ONU. «Cela représente 1,1 million de personnes de plus que l'année dernière», a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH), ajoutant: «Le plan vise à sauver des vies, à offrir une protection aux personnes touchées par la crise et à renforcer leur résilience».

En 2020, la violence et l'insécurité se sont propagées du nord vers les régions centrales et à travers la frontière du Niger et du Burkina Faso, a déclaré le BCAH dans un communiqué. L'instabilité croissante a entraîné une nouvelle vague de déplacements internes. Plus de 330.000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, soit quatre fois plus qu'au début de 2019. Mbaranga Gasarabwe, coordonnatrice de l'action humanitaire au Mali, a exhorté les contributeurs à répondre aux besoins des communautés touchées. Elle a souligné l'importance d'augmenter les financements et de disposer de contributions financières à temps pour aider les populations dans le besoin et renforcer leur résistance aux chocs. Alors que les contributions n'ont atteint que 48% de l'objectif de 474,3 millions de dollars américains pour 2020, les partenaires humanitaires avaient aidé 2,6 millions de personnes à la fin de l'année.