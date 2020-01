Le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi a réclamé au secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo l’envoi d’une délégation pour organiser le retrait des soldats américains d’Irak, que le Parlement irakien réclame après des «violations de la souveraineté de l’Irak». Après l’assassinat, par les Etats-Unis, du général iranien Qassem Souleimani et de son lieutenant, l’Irakien Abou Mehdi al-Mouhandis, le sentiment anti-Américains a flambé dans le pays et les autorités prennent de plus en plus de distance avec l’allié américain. Le Parlement a voté mercredi l’expulsion des 5.200 soldats américains déployés en Irak —et des troupes des 75 autres Etats membres de la coalition emmenée par Washington—. M. Mahdi a «demandé que des représentants soient envoyés en Irak pour mettre en place les mécanismes nécessaires à l’application de la décision du Parlement en vue d’un retrait sécurisé des troupes d’Irak», indique un communiqué.