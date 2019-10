Les barrages érigés par les manifestants étaient plus nombreux que jamais hier, au Liban, marquant une colère intacte contre la classe politique au 9e jour d’une mobilisation inédite émaillée par des incidents.Les militants du puissant mouvement chiite pro-iranien du Hezbollah, de plus en plus visibles dans les rues, ont été impliqués jeudi soir dans des heurts à Beyrouth, excédés par les slogans visant leur leader, Hassan Nasrallah. Celui-ci doit prendre la parole plus tard dans la journée, et son discours sera d’autant plus scruté que le Hezbollah reste le seul mouvement politique armé dans le pays, au nom de sa lutte contre Israël. Au lendemain d’une adresse à la nation, du président Michel Aoun, jugée unanimement décevante, des dizaines de nouvelles barricades ont fait leur apparition sur les routes, renforçant la paralysie du pays.Le blocage de l’axe reliant Beyrouth au nord du pays a été maintenu. De grandes bâches bleues y ont même été installées pour protéger les manifestants de la pluie et permettre à certains d’y passer la nuit.»Fermé pour cause de réparation du pays», peut-on lire sur certaines pancartes, tandis que d’innombrables panneaux rappellent la revendication numéro un du mouvement de contestation inédit: le remplacement immédiat d’une classe politique incapable de redresser le pays et quasiment inchangée depuis la fin de la guerre civile (1975-1990). Des dizaines de volontaires, souvent des familles accompagnées de jeunes enfants munis de sacs poubelles de couleur, ont repris dès l’aube, comme chaque jour, leurs rondes pour nettoyer le centre-ville. Le président Aoun a pris, hier, la parole, pour la première fois depuis le début du soulèvement, déclenché le 17 octobre par l’annonce inopinée d’une taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp, aussitôt annulée. L’ex-général de 84 ans a proposé de rencontrer des «représentants» des manifestants, dont le mouvement spontané n’a précisément pas de leader ou de porte-parole. Il a apporté son soutien au plan de réformes présenté lundi par le Premier ministre, Saad Hariri, qui avait pourtant été aussitôt rejeté par la rue. Il a suggéré un prochain remaniement ministériel. Une impasse prolongée pourrait conduire à un pourrissement ou à un dérapage du mouvement, selon les médias. Le journal Al-Akbar, proche du Hezbollah, a mis en garde, en première page, sur «le risque du chaos». Un tabou a été brisé, lorsque Hassan Nasrallah a été conspué dans des bastions chiites du sud du pays, notamment dans la ville de Nabatiyé. De violents incidents entre manifestants et militants du Hezbollah y ont été signalés, mais la mobilisation n’y a jusque-là pas faibli, avec une présence massive et remarquée de jeunes et de femmes.