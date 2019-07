Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a désigné le Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour le représenter à la 12ème session extraordinaire du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), prévue aujourd’hui et demain à Niamey (Niger), a indiqué, hier, la présidence de la République, dans un communiqué. Cette session sera consacrée au lancement de la phase opérationnelle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et constituera la commémoration du premier anniversaire de la signature de l’accord mettant en place cette Zone, signé à Kigali (Rwanda), lors du 11ème sommet extraordinaire de l’UA. Le Premier ministre sera accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du ministre du Commerce, Saïd Djellab.