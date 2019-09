Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah a loué la contribution de l’ancien président de la République française, Jacques Chirac, décédé jeudi à l’âge de 86 ans, au raffermissement des relations entre l’Algérie et la France, ainsi que ses positions «courageuses en faveur de la promotion des valeurs de paix et de dialogue au plan international», a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué. «Profondément attristé par la nouvelle du décès de l’ancien président de la République française Jacques Chirac, le chef de l’Etat adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt et au peuple français ami», précise la même source. «Le président Jacques Chirac a eu un apport et un effort remarquables dans le raffermissement des relations entre les peuples algérien et français, et n’a de cesse œuvré, par ses positions courageuses, à la promotion des valeurs de paix et de dialogue au plan international, notamment au Moyen-Orient, et l’histoire lui a donné raison», a ajouté le communiqué. «Avec sa disparition, la France perd aujourd’hui un grand homme digne de notre considération pour son attachement constant à la consolidation des relations entre nos deux pays et à l’instauration d’un dialogue stratégique, basé sur le respect et la confiance et tourné vers la concrétisation de nos ambitions communes à l’établissement de liens exceptionnels», souligne la même source. «L’Algérie, qui exprime son empathie et sa compassion au peuple français ami, apprécie, à leur juste valeur, le parcours et l’apport du défunt Jacques Chirac au service de la nation française et du Bassin méditerranéen pour l’instauration des valeurs de paix, de sécurité et de vivre-ensemble partout dans le monde», conclut le communiqué.