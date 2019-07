Abdelkader Bensalah s’est entretenu, hier, à Tunis avec plusieurs chefs d’Etat en marge de la cérémonie des obsèques du président tunisien Béji Caïd Essebsi.

A son arrivée, M. Bensalah a eu un entretien avec le président par intérim de la Tunisie, Mohamed Ennacer, auquel il a présenté ses condoléances. Il a également eu un entretien avec le roi d’Espagne, Felipe VI, sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur développement. Lors de cet entretien, le roi d’Espagne a réaffirmé «sa confiance en les autorités algériennes et à la classe politique à passer cette étape», en référence à la crise politique actuelle en Algérie. M. Bensalah a aussi eu des entretiens avec son homologue portugais, Marcelo de Susa, ainsi qu’avec le président français Emmanuel Macron.