L'Allemagne a exprimé, vendredi, aux Nations unies, son attente quant à la visioconférence ministérielle qui sera organisée, demain, par Berlin sur la Libye., D'abord, il s'agit, selon Berlin, d' «accélérer les efforts pour un cessez-le-feu» durable et solide entre les belligérants. «Cette réunion vient à un moment crucial alors que nous avons vu récemment des développements encourageants en Libye», a ainsi affirmé à la presse, Günter Sautter, ambassadeur adjoint de l'Allemagne à l'ONU, tout en soulignant qu'il s'agira d'un «message fort». Devraient participer à cette nouvelle rencontre virtuelle tous les pays présents au sommet qui a eu lieu à Berlin, en janvier dernier, avec cette particularité d'une absence des parties libyennes au conflit. L'Allemagne compte obtenir, à cette occasion, le renouvellement explicite des engagements pris au début de l'année pour qu'ils soient, du coup, réellement appliqués. Objet du courroux allemand, la poursuite des «violations continues et flagrantes de l'embargo sur les armes», imposé à la Libye en 2011. Berlin souhaite également conforter le rôle de l'ONU comme «médiateur clé du dialogue politique en Libye». Le mois dernier, l'Allemagne a tenté, vainement, de convaincre la Russie et la Chine de donner leur accord à la publication d'un rapport intermédiaire des experts de l'ONU, chargés du contrôle de l'embargo sur les armes. Un document déposé en août et abondamment divulgué dans les médias pour viser certaines parties, dont la société russe Wagner. Mais les experts n'en soulignent pas moins que toutes les parties au conflit bénéficient de l'aide militaire des pays qui les «soutiennent».

Reconnu par l'ONU, le Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par les Nations unies, et présidé par Fayez al-Serraj (GNA) est soutenu par la Turquie et le Qatar. Son opposant, le maréchal Khalifa Haftar est appuyé par l'Egypte, les Emirats arabes unis, la France et la Russie. L'annonce inattendue du cessez-le-feu par Al-Serraj et Salah Aguila, président du Parlement basé à Tobrouk, a permis une indéniable accalmie et, depuis, les réunions se multiplient entre les députés de Tobrouk et de Benghazi, sous l'égide de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) pour relancer la dynamique du processus de dialogue politique. Reste la question de la désignation d'un émissaire pour succéder à Ghassan Salamé à la tête de la Manul mais il semble que l'ONU a beaucoup de peine sur ce terrain pour rallier les points de vue des puissances, membres permanents au Conseil de sécurité. On sait que l'Union africaine plaide pour un nouveau titulaire issu du continent africain alors que les puissances occidentales voudraient propulser le Bulgare Nickolay Mladenov, jusqu'ici émissaire au Proche-Orient. En attendant qu'un consensus se dessine, le Conseil de sécurité vient de renouveler, vendredi, à l'unanimité et pour un an, l'autorisation pour les Etats membres de l'ONU d'inspecter, voire de saisir, des navires, au large de la Libye dans le cas où ils sont suspectés de se livrer à des trafics de migrants et d'êtres humains. Cette résolution adoptée a été introduite par les Etats européens en vue de conforter la mission aérienne et navale Irini.