Dans une décision historique, le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden a choisi la sénatrice Kamala Harris pour défier avec lui Donald Trump le 3 novembre, première femme noire colistière aux Etats-Unis qui pourrait aussi devenir la première vice-présidente.

À 55 ans, la sénatrice de Californie est aussi la première personne d'origine indienne à briguer la vice-présidence des Etats-Unis. «En route pour la victoire», a tweeté Joe Biden, 77 ans, dans la soirée, après une avalanche de réactions positives chez les grands noms démocrates mais aussi les sportifs, avec LeBron James, ou les célébrités comme Taylor Swift. L'ex-procureure s'est dit «honorée» de cette décision, qui donne un coup de fouet à une campagne largement paralysée par la pandémie de Covid-19. Joe Biden et Kamala Harris se sont exprimés ensemble à Wilmington, dans l'Etat du Delaware, où vit le candidat démocrate. Donald Trump a lui vite donné le ton des échanges à venir. «Joe le mou et Kamala l'imposture, faits pour être ensemble, mauvais pour l'Amérique», dénonce une vidéo tweetée par le président américain. En conférence de presse, il s'est dit «surpris» par cette décision, en taclant la nouvelle colistière pour ses performances «médiocres» à la primaire démocrate. «Elle a eu de très mauvais résultats aux primaires. Et ça, c'est comme un sondage», a ajouté le président républicain.