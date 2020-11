Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le président élu américain Joe Biden entendent renforcer les relations entre les Etats-Unis et le continent africain, a indiqué hier la présidence à Johannesbourg à l’issue d’un échange téléphonique entre les deux hommes. Au cours de cet échange mardi soir, les deux hommes «ont discuté des moyens de renforcer les relations USA-Afrique», a déclaré le cabinet du président Ramaphosa dans un communiqué. Ramaphosa, qui assure actuellement la présidence tournante de l’Union africaine (UA), «espère un solide partenariat entre les Etats-Unis et le continent africain pour promouvoir la paix et la stabilité dans les relations internationales et faire avancer le multilatéralisme», ajoute le communiqué. «Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont identifié l’Afrique comme un acteur majeur des relations internationales et de la progression du multilatéralisme», poursuit la présidence sud-africaine. Joe Biden a été déclaré vainqueur de la présidentielle américaine du 3 novembre mais Donald Trump refuse de concéder la défaite. Trump, qui reste président jusqu’en janvier 2021, n’a pas fait bonne impression aux Africains au cours de son mandat. Moins d’un an après sa prise de fonction, il avait évoqué le système de soins de la «Nambie», au lieu de prononcer «Namibie», lors d’un discours aux Nations unies. Des mois plus tard, il avait qualifié Haïti et des pays africains de «pays de merde» lors d’une réunion à huis-clos à la Maison-Blanche, provoquant un tollé mondial.