Boris Johnson s’est excusé hier de n’avoir pas réalisé le Brexit, le 31 octobre, comme il l’avait promis et a défendu son accord de sortie de l’Union européenne, critiqué par Donald Trump. S’excuserait-il auprès des membres du parti conservateur qui l’ont porté au pouvoir pour n’avoir pas tenu sa parole ? «Bien sûr», a répondu le Premier ministre britannique à la journaliste qui l’interviewait sur Sky News. Arrivé au pouvoir en juillet en promettant le Brexit, «coûte que coûte», au 31 octobre, Boris Johnson avait juré qu’il préférerait être «mort au fond d’un fossé» plutôt que demander un nouveau report. Mais il a dû manger son chapeau et demander un délai jusqu’au 31 janvier, son accord de divorce négocié avec Bruxelles n’ayant pas passé l’épreuve du Parlement. Le chef du gouvernement a exprimé hier ses «profonds regrets». Le dirigeant conservateur a par ailleurs critiqué le président américain Donald Trump, son ami et allié, qui avait jugé jeudi sur les ondes de la radio britannique LBC, que l’accord négocié avec l’Union européenne ne permettait pas de conclure «d’accord commercial avec le Royaume-Uni». Expliquant redouter davantage de retard si le Labour, principal parti d’opposition, arrivait au pouvoir à la suite des élections du 12 décembre, il a jugé «folle» la proposition de ce parti de renégocier un accord de sortie et de le soumettre au vote des Britanniques.